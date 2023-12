Operação ‘Fim de Ano’ transforma ruas no Bairro Alberto Castro em Brasiléia

Por Alexandre Lima

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Obras, está realizando melhorias significativas no Bairro Alberto Castro, revitalizando a Rua Luiz Revollo. A iniciativa, parte da “Operação Fim de Ano”, visa elevar o padrão de infraestrutura nas vias do município.

As ações começaram com um minucioso trabalho de limpeza e preparação da base da Rua Luiz Revollo, pavimentando o caminho para a etapa seguinte: o recapeamento total da via. Este compromisso assumido pela gestão municipal reflete a determinação em promover a qualidade de vida dos cidadãos através de melhorias efetivas na infraestrutura urbana.

O objetivo principal dessa intervenção é otimizar a trafegabilidade e reforçar a segurança nas ruas de Brasiléia, oferecendo aos moradores e visitantes um ambiente mais acessível e seguro para a locomoção.

Durante a execução dos trabalhos, o Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado e o Presidente da Câmara de Vereadores, Marquinhos Tibúrcio, demonstraram seu apoio destacando a relevância dessas melhorias para a comunidade.

Essa iniciativa não apenas transforma a paisagem urbana, mas também reforça o compromisso da administração municipal em atender às demandas da população, garantindo um ambiente urbano mais qualificado e funcional. A gestão reafirma, assim, seu comprometimento em promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida para todos os habitantes de Brasiléia.

