Estado avança com trabalhos no ramal do Km 84 em Brasileia

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem avançado com trabalhos no ramal do Km 84, na comunidade Santa Luzia, em Brasileia. Os serviços têm sido executados na comunidade e beneficiam mais de 400 pessoas.

A equipe do Deracre trabalha com melhoramento nos pontos críticos, com serviços de saídas d’água, retiradas de atoleiros, nivelamento de superfície e estabilização do solo.

De acordo com o gerente regional do Deracre em Brasileia, José Pereira de Araújo, os trabalhos têm sido intensificados com objetivo de chegar ao Rio Iaco. “Estamos avançando com os trabalhos na estrada vicinal e as máquinas trabalham para chegar até o rio Iaco”, destaca.

As intervenções nos ramais visam garantir o trânsito dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.

