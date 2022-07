Motorista perde controle do carro e vai parar no meio da praça 28 de abril

Iryá Rodrigues

Um motorista de 65 anos perdeu o controle do carro e foi parar em uma praça de alimentação no Centro da cidade de Epitaciolândia, no interior do Acre. O acidente ocorreu na noite desse domingo (24) na Praça 28 de Abril.

Conforme a Polícia Militar da cidade, quando a equipe policial chegou ao local do acidente, o motorista já tinha sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital do Alto Acre.

Apesar de a praça estar bastante movimentada no momento do acidente, não houve outras vítimas, além do próprio motorista, que sofreu um corte na testa. A PM-AC não informou se o passou por teste de bafômetro.

O comandante do 5° Batalhão da PM-AC, tenente Tales Rafael, lembrou que esse não foi o primeiro acidente no local e disse que vai procurar a prefeitura para tentar buscar uma solução para o problema.

“É uma rua que vem reta e bem em frente à praça tem uma bifurcação. Acredito que seja isso que confunda os motoristas, que acabam não percebendo a tempo e caem na praça que fica num nível abaixo do da via. Vamos conversar com a prefeitura para ver se fazem uma contenção para isolar a área da praça, porque ali frequentam famílias e pode ocorrer algo mais grave”, disse o tenente.

Em outubro do ano passado, um carro capotou e ficou com as rodas para cima após cair da rua elevada na Praça 28 de Abril. Duas mulheres ficaram feridas. Conforme a polícia informou na época, o motorista trafegava em alta velocidade na Rua Madre Paulina, que fica em um nível mais acima do que o da praça, e, ao tentar fazer a curva para a avenida principal, ele acabou passando direto e caiu na praça.

