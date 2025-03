Governador Gladson Camelí visita Parque Industrial e reforça compromisso do Estado com desenvolvimento da indústria local

O governador do Acre, Gladson Camelí, esteve na tarde desta quinta-feira, 20, no Parque Industrial de Rio Branco, onde visitou empreendimentos locais e reafirmou o compromisso do Estado com o fortalecimento da indústria. Acompanhado da presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, e do vice-presidente Marcelo Moura, Camelí destacou a importância do setor para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos.

Um dos destaques da visita foi a passagem pela cervejaria Altaneira, empresa totalmente acreana que vem se consolidando no mercado estadual e expandindo suas operações de vendas para estados vizinhos. O governador parabenizou os empresários que investem no Acre e ressaltou o papel do poder público na criação de um ambiente favorável ao crescimento da iniciativa privada.

No geral, o Parque Industrial de Rio Branco abriga quase 50 indústrias e gera mais de mil empregos diretos, sendo um polo estratégico para a economia local.

Durante a visita, Camelí enfatizou a necessidade de fortalecer o setor produtivo para reduzir o desemprego e impulsionar a economia local.

“O que cabe a mim, como governador, é construir pontes, dar incentivos para que possam gerar emprego e renda. Precisamos aquecer nossa economia. O Estado não tem condições de absorver 100% da mão de obra disponível. Então, precisamos fortalecer a iniciativa privada”, declarou.

Para o vice-presidente da Acisa, Marcelo Moura, o desenvolvimento do setor industrial é essencial para o crescimento econômico do Acre.

“Precisamos de um ambiente propício para que empresas como essa possam crescer. O governador entendeu essa necessidade e o governo pode dar o impulso inicial para que depois o empresário consiga crescer sozinho”, disse Moura.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, tem liderado iniciativas para acompanhar de perto as necessidades do setor industrial, buscando aproximar os empresários do poder público e fomentar políticas que incentivem novos investimentos.

Investimentos no Parque Industrial

Em dezembro do ano passado, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), concluiu a recuperação das vias do Parque Industrial, um investimento de R$ 1,2 milhão. A ação foi parte do planejamento estratégico dos primeiros cem dias da atual gestão e reforça o compromisso com o setor produtivo.

Atualmente, o Parque Industrial tem capacidade para atender 52 indústrias. A gestão do espaço é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) , que mantém vigilância constante para garantir sua boa manutenção e fomentar o crescimento das empresas instaladas no local.

A visita do governador e representantes da Acisa reforça o alinhamento entre o setor público e a iniciativa privada para a construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico do Acre.

The post Governador Gladson Camelí visita Parque Industrial e reforça compromisso do Estado com desenvolvimento da indústria local appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp