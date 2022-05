Expoacre 2022: Confira programação de shows, rodeio, motocross, prova de laço e mais

Com a expectativa de movimentar cerca de R$ 100 milhões com a volta da Expoacre, o governo do Acre lançou a identidade visual do evento, que ocorre neste ano entre os dias 30 de julho a 7 de agosto, depois de dois anos suspensa.

Exposição de produtos, shows com os cantores Wesley Safadão, Maiara e Maraísa, Netto e Henrique, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vítor Fernandes, rodeio, prova de vaquejada, prova de motocross e prova de laço em dupla, provas de tambor são algumas das atrações da festa, além da tradicional cavalgada.

Com o grande objetivo de fomentar a economia, gerar renda, o governador Gladson Cameli, ainda destacou, durante o lançamento da identidade visual de festa, nessa segunda-feira (9), que a feira também é uma oportunidade de reunir às famílias acreanas.

“Só a sensação da liberdade de voltar a vida como era, para mim não existe sensação melhor do que essa. É retomar a economia do estado, dar uma oportunidade que aqui investem exporem os nossos produtos. O estado tem que criar oportunidade, temos que movimentar a economia, gerar emprego e é um momento ímpar porque é um ponto também de unir as nossas famílias acreanas, é o dia no qual vamos poder nos encontrarmos, revermos os amigos, trazer os nossos filhos, avós, pais”, disse.

Durante o evento, o governador anunciou ainda a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores ativos e inativos, na semana da feira, e deve injetar pelo menos R$ 98,5 milhões.

Em abril, chegou a ser divulgado que será feita a exigência do comprovante de vacinação para entrada do público no Parque. Mas, a coordenação pontuou que a medida vai depender da situação da pandemia até a data da festa.

Veja programação

Sábado/30 de julho – cavalgada, com concentração às 8h30, no Calçadão da Gameleira. O trajeto transcorrerá pela Via Chico Mendes até o Parque de Exposições. Às 18h, ocorre a abertura dos estandes de exposição e de negócios, quiosques de gastronomia e pontos de entretenimento da feira;

Domingo/31 de julho – abertura do rodeio;

Segunda-feira/1º de agosto – show com os cantores João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vítor Fernandes;

Terça-feira/2 de agosto – final do rodeio e os show de Maiara e Maraisa, e Netto e Henrique;

Quarta-feira/3 de agosto – noite Católica (atração ainda não confirmada);

Quinta-feira/4 de agosto – noite Gospel (atração ainda não confirmada);

Sexta-feira/5 de agosto – abertura da prova de laço em dupla. Noite Amazon Music Eletronic com o DJ Ownboss; ;

Sábado/6 de agosto – abertura da prova de vaquejada, prova de motocross e final da prova de laço em dupla;

Domingo/7 de agosto – encerramento com o show de Wesley Safadão, 4ª Corrida Expoacre, final da prova de vaquejada e provas de tambor.

