Frente fria no Sul e Sudeste do país deixa o tempo instável no Acre neste sábado

Uma frente fria que avança pelo Sul e Sudeste do país provocará aumento de instabilidade no Acre neste fim de semana, informou a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

O fenômeno deixará os céus de todo o estado parcialmente nublado a nublado, com sol aparecendo entre muitas nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas em áreas isoladas entre a tarde e a noite.

“Para o domingo a previsão é de um dia de céu nublado em todo o Estado, inclusive na Capital Rio Branco. O sol aparece sempre entre muitas nuvens e há possibilidade de chuvas ocasionais em todas as áreas”, disse o boletim do tempo do Sipam.

