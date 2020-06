Coronavírus já infectou oficialmente 1% dos acreanos; percentual real é maior

Um em cada 100 acreanos faz parte das estatísticas oficiais de contaminados pelo novo coronavírus até o momento. Já são quase 9,3 mil casos em uma população de cerca de 900 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019.

No entanto, o número real pode ser bem maior que o oficial, uma vez que não se sabe a quantidade de pessoas contaminadas que não sentiram os sintomas ou tiveram manifestação sintomática leve ou mediana e optaram por não fazer o teste.

Em meador de abril, o médico infectologista Thor Dantas afirmou que para cada infectado comprovado há pelo menos outros três que não aparecem na listagem oficial da Secretaria de Saúde (Sesacre). Com isso, o percentual real de acreanos contaminados ficaria em pelo menos 4%, o que daria mais de 37 mil casos.

“A maioria vai ter um resfriado leve e nem vai saber que teve o coronavírus. Por isso a gente não vê e não sente que tem essa quantidade toda”, informou, na época, o também professor de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) e Uninorte.

A projeção de Dantas é tida como otimista. No final de março, poucos dias após a chegada da pandemia ao estado, o diretor do laboratório de infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco, Andreas Stocker, também alertou para números reais muito acima dos divulgados, com projeções 18 vezes maiores que as do período.

