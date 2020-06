Com mais 345 casos, AC ultrapassa 9 mil infectados por coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registra nesta quinta-feira, 11, mais 345 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. Desse modo, o número de casos positivos subiu de 8.746 para 9.091.

Registra, ainda, a morte de mais 8 pessoas por Covid-19. O número de óbitos pela doença subiu de 237 para 245. Até o momento, o Acre tem 20.473 notificações de infecção por coronavírus, sendo 11.078 descartadas. 4.775 pessoas já receberam alta da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo e 304 amostras seguem aguardando análise laboratorial.

Dos 8 novos registros de óbitos, 5 são do sexo masculino e 3 do sexo feminino, todos de Rio Branco, com idades entre 45 e 86 anos.

Os óbitos do sexo masculino são:

A.N.S., de 45 anos, que deu entrada no dia 19 de maio, e veio a óbito no dia 10 de junho, sendo o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) a unidade notificadora. O homem residia em Rio Branco.

J.J.B.O., de 46 anos, que não tem nos registros a data de admissão, faleceu no dia 21 de maio, sendo a UPA do Segundo Distrito a unidade notificadora. Ele residia em Rio Branco.

R.B.S., de 60 anos, deu entrada no dia 8 de junho, e veio a óbito no dia 9 do referido mês, sendo o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) a unidade notificadora. O homem residia em Rio Branco.

E.M.O., de 78 anos, deu entrada no dia 6 de junho e faleceu nesta quinta-feira, 11, tendo como unidade notificadora a UPA do Segundo Distrito. O homem residia em Rio Branco.

J.F.S., de 86 anos, veio a óbito no dia 23 de maio, sendo o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), a unidade notificadora. Ele também residia em Rio Branco.

Os óbitos do sexo feminino são:

V.E.N., de 67 anos, faleceu no dia 23 de maio, em seu domicílio, sendo ela moradora de Rio Branco.

I.B.S.F., de 70 anos, deu entrada no dia 21 de maio e faleceu no dia 25 do mesmo mês, sendo a UPA do Segundo Distrito a unidade notificadora. Ela residia em Rio Branco.

F.R.C., de 86 anos, faleceu no dia 23 de maio, e não consta sua data de entrada na unidade, sendo o Huerb a unidade notificadora. Ela também residia em Rio Branco.

