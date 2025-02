Governo do Acre nomeia 89 novos servidores aprovados no concurso da Sesacre

O governo do Acre publicou nesta quarta-feira, 26, a nomeação de 89 novos servidores aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) realizado em 2022. A convocação foi oficializada por meio do Decreto nº 9.805-P e abrange profissionais de diversas áreas, com distribuição em todas as regionais de saúde do estado.

A nomeação é efetuada com base no resultado final do certame, homologado pelo Edital nº 018 Sead/Sesacre, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 13.454, em 16 de janeiro de 2023. Ao todo, o concurso ofereceu 669 vagas, com 1.830 candidatos aprovados dentro do cadastro de reserva.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do governo do Acre, o governador Gladson Cameli destacou que este é “mais um passo cumprido com transparência e compromisso. Seguimos trabalhando para cuidar das pessoas.”

Os 89 profissionais foram distribuídos conforme a necessidade de cada regional de saúde do estado:

Regional Alto Acre: 6 nomeados

Regional Baixo Acre: 61 nomeados

Regional Juruá: 13 nomeados

Regional Purus: 4 nomeados

Regional Tarauacá-Envira: 5 nomeados

Entre os cargos contemplados estão agentes administrativos, assistentes sociais, cirurgiões-dentistas, condutores de ambulância, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos de diversas especialidades, nutricionistas, psicólogos, técnicos de laboratório, técnicos de radiologia e técnicos em contabilidade.

A convocação para a avaliação da Junta Médica, a entrega de documentos e a posse oficial devem ser publicadas no Diário Oficial do Estado nesta próxima quinta-feira, 27.

