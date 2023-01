Gladson nomeia novos gestores de órgãos e secretarias nesta terça; confira os nomes

Na edição desta terça-feira (3) do Diário Oficial do Estado (DOE), o governador Gladson Cameli (Progressistas) nomeou novos gestores de órgãos e secretarias do Acre.

Dentre as nomeações, estão nomes de secretários, presidentes de autarquias, procurador, comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Acre, chefes e outros cargos de comissão.

– Publicidade-

Leia também: Governador empossa novos secretários de Estado; conheça os nomes e perfis

Veja as nomeações:

– Nomear ABERSON CARVALHO DE SOUSA para exercer o cargo de Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes;

– Nomear CEL PM LUCIANO DIAS FONSECA – COMANDANTE-GERAL para exercer o cargo de Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Acre – PMAC;

– Nomear CEL BM CHARLES DA SILVA SANTOS para exercer o cargo de Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC;

– Nomear JOSÉ HENRIQUE MACIEL FERREIRA para exercer o cargo de Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC;

– Nomear o Procurador do Estado LEONARDO SILVA CESARIO ROSA para exercer o cargo de PROCURADOR-GERAL ADJUNTO;

– Nomear MAJ PM SILVIO ARAUJO DA SILVA para exercer o cargo de Subchefe da Casa Militar;

– Nomear JOSE AMARISIO FREITAS DE SOUZA para exercer o cargo de Secretário Adjunto do Tesouro na Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ;

– Nomear KELLY CRISTINA LACERDA para exercer o cargo de Secretária Adjunta na Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN;

– Nomear TAIANE BELARMINO DOS SANTOS para exercer o cargo de Secretária Adjunta de Administração na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE;

– Nomear REGINALDO LUIS PEREIRA PRATES para exercer o cargo de Secretário Adjunto de Administração na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE;

– Nomear FRANCISCO ALVES DE ASSIS FILHO para exercer o cargo de Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre – ACREPREVIDENCIA;

– Nomear PETRONIO APARECIDO CHAVES ANTUNES para exercer o cargo de Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE;

– Nomear GABRIELA RAMOS CAMARA DAMASCENO para exercer o cargo de Presidente Instituto de Terras do Acre – ITERACRE;

– Nomear JOSÉ FRANCISCO THUM para exercer o cargo de Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre – IDAF;

– Nomear TAYNARA MARTINS BARBOSA para exercer o cargo de Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN;

– Nomear GLAUBER FEITOZA MAIA para exercer o cargo de Presidente do Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN;

– Nomear MARIO CESAR SOUZA DE FREITAS para exercer o cargo de Presidente do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE;

– Nomear ALIRIO WANDERLEY NETO para exercer o cargo de Presidente do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC;

– Nomear LEONARDO DAS NEVES CARVALHO para exercer o cargo de Presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais – IMC;

– Nomear MINORU MARTINS KINPARA para exercer o cargo de Presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour – FEM;

– Nomear JOAO PAULO SILVA E SILVA para exercer o cargo de Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE;

– Nomear RENNAN BITHS DE LIMA LIMA para exercer cargo em comissão de Chefe do Gabinete da Vice-Governadora – GABVICE;

– Nomear RENATA SILVA E SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial, referência DAE-2, na Diretoria de Meio Ambiente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI;

– Nomear MARCIO LUIZ PAIVA DE LIMA para exercer cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial, referência DAE-2, na Diretoria de Turismo da Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo – SEICETUR;

– Designar GUILHERME SCHIRMER DUARTE, Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, para responder pela Secretaria de Estado de Administração – SEAD durante o período de 2 a 17 de janeiro de 2023,em virtude da ausência do titular da pasta;

– Nomear MARCELA NOGUEIRA LIMA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC;

– Nomear WILLIANE GERMANO FLORÊNCIO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC;

– Nomear YASMINE ANDRESA SILVEIRA ALBUQUERQUE para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC;

– Nomear ANDRÉA MILENA MAIA GOMES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC;

– Nomear SAVANNA VICTORIA DA SILVA LIMA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC;

– Nomear KAROLINA DA COSTA SABINO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Administração – SEAD.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp