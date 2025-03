Governo do Acre garante ajuda humanitária a municípios afetados pelas cheias

Para atender às famílias atingidas pelas cheias dos rios e igarapés no estado, nesta sexta-feira, 21, o governo do Acre enviou ajuda humanitária aos municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó.

Ao todo, foram enviados 100 colchões e 400 cestas básicas para Cruzeiro do Sul; 400 cestas básicas para Tarauacá e 300 cestas básicas para Feijó. Esta não é a primeira vez que o Estado envia ajuda aos municípios afetados pelas cheias deste ano e, posteriormente, deve encaminhar novos auxílios, de acordo com a demanda prevista.

A Secretaria de Estado da Casa Civil (SCC) faz a articulação institucional, por meio de ação conjunta entre as secretarias e órgãos do Estado, além de coordenar o envio da ajuda humanitária.

De acordo com o coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros, assim que o Município de Tarauacá decretou situação de emergência, o Estado enviou uma equipe para acompanhar os trabalhos na cidade. “Já no começo da semana, enviamos uma equipe da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos [Cageacre] para prestar apoio ao município de Tarauacá, onde foram entregues 50 colchões para dar apoio nos abrigos”, destaca.

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiro do Acre (CBMAC), Francisco Cassiano, responsável pelo carregamento dos caminhões, afirma que o trabalho em conjunto tem sido eficaz neste momento de crise: “Quando chega aos municípios, a ajuda é entregue aos órgãos da Defesa Civil municipal e Secretaria de Assistência Social de cada cidade”.

Além de Tarauacá, o Estado mantém bases de atuação em Rio Branco e Cruzeiro do Sul e está alerta com a situação dos rios em todos os municípios afetados.

