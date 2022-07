Governo altera decreto e uso de máscara não será mais exigido para circulação na Expoacre

O governo do Acre publicou nesta sexta-feira, 29, alterações no Decreto nº 11.089, de 22 de julho de 2022, e passou a exigir o uso de máscara facial somente em eventos sociais, culturais, esportivos, religiosos e similares, destinados a público superior a 300 pessoas, realizados em ambientes fechados, no Estado. A nova medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e já está em vigor. Dessa forma, o público que participará da Expoacre 2022, que começa no próximo sábado, 30, poderá circular no Parque de Exposições sem o uso do acessório de proteção, ao contrário do que havia sido determinado anteriormente.

Além disso, o decreto também especifica que, durante a realização da feira agropecuária, será necessário apenas duas doses de vacinas para permanência na feira, diferente do decreto inicial, que previa a exigência de três doses de imunizante para pessoas com idade superior a 18 anos. Aqueles que por alguma razão não estejam vacinados, ainda precisarão apresentar resultado negativo de covid-19 em teste antígeno, realizado nas vinte e quatro horas anteriores à abertura do evento.

