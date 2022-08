Bruna Karla é a atração na noite Gospel da Expoacre 2022

Bandas e cantores gospels do Acre vão se apresentar na quinta noite da Expoacre 2022, dia 4 de agosto, antes do show principal, com a cantora Bruna Karla. É o que foi estabelecido pela coordenação da noite Gospel. Os articuladores só não confirmaram, ainda, os nomes dos ‘levitas’ acreanos que vão subir ao palco.

O pastor Evercley Melo, um dos coordenadores do evento, juntamente com a Associação dos Ministros do Evangelho do Acre (Ameacre), disse que até início da próxima semana deverá ser divulgada a lista. Outros eventos na mesma noite também estão sendo reorganizados. “Não será uma noite de apenas um show. Vai ser um dia de muito gospel em todo o parque”, diz Melo.

QUEM É BRUNA KARLA

Bruna Karla é uma cantora brasileira de música cristã contemporânea. Ela é natural do Rio de Janeiro, tem 32 anos e canta em igrejas desde criança. Lançou o seu primeiro trabalho profissional na música gospel em 2001, intitulado “Alegria Real”.

Desde então, ela já lançou cerca de 11 discos no gospel. Alguns deles receberam disco de platina (como o Advogado Fiel, de 2009).

Bruna Karla já foi indicada ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa” quatro vezes: em 2010, com “Advogado Fiel”, em 2013, com “Aceito Teu Chamado”, em 2015, com “Como Águia” e em 2017 com “Incomparável”.

Em 2011, gravou seu primeiro DVD ao vivo, no Rio de Janeiro, com seus maiores sucessos no repertório. O DVD ficou entre os 10 mais vendidos do ano de 2011, sendo certificado com disco de ouro e posteriormente platina.

Desde 2007, Bruna é casada com Bruno Santos, produtor musical e tecladista da banda gospel ‘4 por 1’. Juntos, eles são pais de dois filhos: Bella Santos e Benjamin Santos. Atualmente, no Instagram, a cantora possui mais de 5,3 milhões de seguidores.

