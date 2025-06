Governo do Acre inicia vacinação em delegacias da capital para imunizar servidores e população

O governo do Estado do Acre, por meio do Núcleo Qualivida da Polícia Civil, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, iniciou nesta terça-feira, 10, uma série de ações de vacinação nas delegacias da capital. A primeira unidade a receber a equipe de saúde foi a delegacia da 1ª Regional, localizada no bairro Sobral, onde foram aplicadas mais de 50 doses de vacinas contra Influenza, febre amarela, Covid-19 e tétano.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal dos servidores da Polícia Civil, que atuam diretamente no atendimento à população, além de disponibilizar as vacinas para qualquer cidadão que estiver no local e deseje se imunizar. Ao longo da semana, as delegacias da 2ª, 3ª e 4ª regionais também receberão as equipes do Qualivida e da Saúde municipal. Já no mês de julho, a vacinação será estendida às delegacias especializadas da capital.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou a importância da ação, tanto para a proteção dos servidores quanto para o fortalecimento do cuidado com a saúde mental e física da categoria.

“A imunização é uma ferramenta fundamental na proteção dos nossos servidores, que estão todos os dias na linha de frente atendendo a população. Por meio do Núcleo Qualivida, temos ampliado os cuidados com o bem-estar dos policiais civis, especialmente no aspecto psicológico e preventivo. Essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde é um passo importante, e pretendemos estendê-la aos municípios do interior para que nossos servidores também tenham acesso facilitado à vacinação e outros serviços de saúde”, enfatizou.

O delegado titular da 1ª Regional, Karlesso Nespoli, reforçou a importância de ações como essa, que facilitam o acesso à saúde dos profissionais que lidam diariamente com a população.

“Nossos servidores estão constantemente em contato com pessoas de diferentes contextos, o que os torna mais suscetíveis a doenças. Além disso, a rotina intensa dificulta que muitos consigam se deslocar até uma unidade de saúde. Quando o serviço vem até eles, como estamos fazendo com o Qualivida, essa barreira é eliminada e o cuidado com a saúde se torna mais acessível e eficiente”, disse.

O Núcleo Qualivida, responsável por essa ação, é uma iniciativa da Polícia Civil que promove ações voltadas ao bem-estar físico e emocional dos servidores da instituição. Em breve, o núcleo irá inaugurar sua sede física, um espaço estruturado para acolher os profissionais da Polícia Civil com atendimentos especializados em diversas áreas da saúde, ampliando ainda mais o suporte oferecido.

A campanha de vacinação nas delegacias reforça o compromisso da gestão estadual com a valorização de seus servidores, promovendo saúde e segurança tanto para os profissionais quanto para a população atendida.



















