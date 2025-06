Governo do Acre recebe capacitação sobre nova plataforma nacional de alertas da Defesa Civil

Visando ao fortalecimento das políticas de prevenção a desastres no estado, o governo do Acre participa, entre a segunda, 9, e a quinta-feira, 12, de uma capacitação promovida pela Defesa Civil Nacional sobre o novo sistema de alertas Defesa Civil Alerta. A ferramenta foi desenvolvida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e utiliza transmissão via telefonia celular para enviar notificações em tempo real à população em áreas de risco.

A capacitação tem como objetivo preparar os agentes da Defesa Civil estadual para a utilização da plataforma, que já está em operação nas regiões Sul e Sudeste do país e agora começa a ser implementada no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O sistema emite alertas de emergência por diferentes canais, como SMS, Telegram, WhatsApp, Google Alertas e até pela TV por assinatura.

De acordo com o coordenador de Monitoramento do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Anderson Neves, a ferramenta representa um salto de qualidade na comunicação com a população durante situações de emergência.

“Essa nova plataforma de alertas da Defesa Civil representa um avanço significativo na forma como nos comunicamos com a população em situações de emergência. Foi desenvolvida para emitir alertas em tempo real diretamente nos celulares das pessoas, sem necessidade de cadastro prévio. Basta estar presente na área de risco para receber as notificações”, explicou Neves.

A plataforma Defesa Civil Alerta permite avisos rápidos e eficazes em casos de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo, entre outros desastres naturais. Os alertas são classificados em níveis baixo, médio, alto e extremo e incluem orientações de proteção e evacuação quando necessário.

Além de centralizar e qualificar as informações de risco, o sistema visa ampliar a cobertura e eficiência das ações da Defesa Civil em todo o território nacional. A capacitação no Acre faz parte de uma série de treinamentos regionais que o MIDR está promovendo com as defesas civis estaduais, para garantir o uso eficaz da nova ferramenta em todo o Brasil.











