Governo e Prefeitura de Brasileia executam operação tapa-buraco no ramal do Polo Agroflorestal

Nesta semana, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Brasileia, tem trabalhado em uma operação tapa-buraco no km 4 do ramal do Polo Agroflorestal.

Tapa-buraco garante melhorias para familias. Foto: Cedida

As equipes têm realizado serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica. De acordo com o diretor de Operações do órgão, Ronan Fonseca, a ação “vai melhorar a vida de quem mais precisa”.

Os serviços de tapa-buraco têm sido acompanhados pelo vice-prefeito Carlinhos do Pelado e pelo secretário municipal de Obras, Francisco Andrade. “Durante dois dias estaremos no ramal realizando esse trabalho, para dar mais condições de trafegabilidade aos moradores”, afirmou Francisco.

Parceria tem garantido execução dos serviços. Foto: cedida

Para Carlinhos do Pelado, os trabalhos executados garantem melhorias para a comunidade. “Esse serviço dará condições para que os moradores possam trafegar com mais segurança”, disse.

As ações do Deracre seguem por todo o estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade. As equipes técnicas seguem trabalhando na estrada e atuando no melhoramento de outras vias estaduais.

