Governo e Prefeitura realizam recapeamento asfáltico na Rua do Parque Centenário em Brasileia

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), em parceria com a Prefeitura de Brasileia, segue a topo vapor com as obras de recapeamento asfáltico na Avenida Prefeito Rolando Moreira (Rua do Parque Centenário). A ação visa melhorar a trafegabilidade no local, assegurando mais dignidade aos moradores do município.

Em Brasileia, Rua do Parque Centenário passa por revitalização. Foto: cedida

O convênio do Estado com o Município para obras de infraestrutura também contemplou, na última noite, a Rua dos Catraieiros, no bairro Leonardo Barbosa, com serviços para recuperação do asfalto.

O chefe do Departamento de Convênios, Esterferson Rocha, esteve na última semana em Brasileia com a equipe técnica, para acompanhar o andamento das obras realizadas na cidade. “Estamos aqui honrando os compromissos do governo, trazendo melhorias na qualidade da trafegabilidade. É a população do município que ganha”, ressaltou.

Os convênios entre o governo do Acre e as prefeituras vêm promovendo, de forma democrática, uma série de obras de infraestrutura em todo o estado para garantir qualidade de vida às pessoas.

