                         NOTA DE REPÚDIO

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria municipal de Obras, vem de público repudiar o ato de vandalismo praticado no Parque Centenário, neste dia 29 de outubro de 2022. Na ocasião, desconhecidos retiraram a fiação e luminárias colocadas no Parque Centenário e no Quiosque Fronteira, também localizado no referido Parque.

A Gestão municipal trabalha no intuito de proporcionar acolhimento e ambientes agradáveis em nossos espaços públicos. O parque centenário, que está sendo revitalizado, infelizmente foi vítima de vândalos, que na noite anterior deixaram o espaço destinado às crianças e adolescentes às escuras, e causando prejuízo aos cofres públicos, uma vez que o material subtraído terá que ser reposto, com recursos próprios do município.

Alertamos a população para que denunciem, caso presenciem qualquer tipo de vandalismo provocados em nossos locais públicos. Quaisquer atos que sejam contra o patrimônio público deve ser denunciado, para que medidas sejam tomadas, no intuito de preservar o bem comum.

Cuidemos de nossos espaços públicos, denunciem os atos de vandalismo provocados nas nossas praças e Parque Centenário.

Brasiléia-Acre, 29 de Outubro de 2022

Secretaria Municipal de Comunicação

Prefeitura de Brasiléia

