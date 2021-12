Governo investe mais de R$ 4 milhões no Hospital Regional do Alto Acre

Taís Nascimento

O valor total do término da obra e aquisição de equipamentos do Hospital Regional do Alto Acre, localizado em Brasileia, gira em mais de R$ 4 milhões investidos pela gestão de Gladson Cameli. A unidade é referência em saúde aos municípios vizinhos: Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri, e também atende moradores da Bolívia.

Tomógrafo foi inaugurado em 16 de agosto. Foto: Marcos Vicentti/Secom.

Inaugurado em 16 de agosto, o tomógrafo que está alocado na unidade foi um marco para a saúde dos moradores dos quatro municípios, bem como para a gestão governamental, e orçado em mais de R$ 1,5 milhão.

O aparelho é utilizado para exames de tomografia computadorizada, um procedimento não invasivo que combina o uso de raio-x com computadores especialmente adaptados, possibilitando imagens detalhadas dos vários tecidos do corpo humano.

Nesse mesmo dia, além do tomógrafo, o governador também entregou a implantação de serviços ambulatoriais, fisioterapia, pré-natal de alto risco com atendimento de ultrassonografia e infectologia. Só em equipamentos foram investidos mais de dois milhões de reais.

Desde o início da gestão de Gladson, a unidade também teve equipamentos e mobiliários renovados: agitador de Kline, aparelho de ultrassom (imagenologia), banco mocho, banho-maria, cadeira de rodas pediátrica, cadeira para coleta de sangue, cama fawler, cama fawler mecânica, carro de emergência, carro para transporte de materiais diversos, carro transportador, centrífuga sorológica, contador de células, escada hospitalar de dois degraus, foco cirúrgico, homogeneizador de bolsa de sangue, laringoscópio adulto, maca fixa de exame clínico, maca para transporte, macrocentrífuga, mesa de cabeceira, mesa de mayo, microscópio óptico binocular, oxímetro de pulso, refrigerador e suporte de soro.

