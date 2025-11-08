Governo passa a ofertar exame de CPRE na capital e avança nas filas de espera





O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e com apoio da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), passou a ofertar nesta semana o exame de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE), um procedimento que combina endoscopia e raios X para diagnosticar e tratar problemas nos ductos biliares e pancreáticos.

Inicialmente, serão 15 procedimentos realizados entre os dias 7 e 9 de novembro em regime de mutirão, mas a proposta é que os exames ocorram regularmente, com o objetivo de reduzir a demanda reprimida, possibilitando aos pacientes tratamento adequado e diagnóstico oportuno. O exame é indicado quando há, por exemplo, situações como pedras, inflamação, estreitamento e até tumores nessas vias.

A paciente Eliane Silva, uma das primeiras a realizar o procedimento na capital, falou sobre a felicidade com a possibilidade de tratamento em Rio Branco e a proximidade de casa, já que reside na zona rural de Sena Madureira.

“Na verdade eu ia fazer em Cruzeiro do Sul, mas fizeram esse mutirão aqui e, graças a Deus, está dando tudo certo. [Espero] voltar à minha rotina, pescar, caminhar, estar com meu filho, com a minha família. Quero agradecer a cada um que me ajudou: a minha família, os amigos também”, disse.

A idosa Luzanira Rodrigues também passou pelo procedimento e já faz planos para o futuro. “Eu me sinto muito feliz, porque não vou mais passar pelo que eu vinha passando, que não podia comer nada, tudo ‘ofendia’, e agora vou ter uma vida mais saudável. Eu trabalho com vendas e não posso carregar peso e, com essa cirurgia, eu fico realizada, porque vou trabalhar na minha vendinha sem peso, não vou sentir dor e posso comer as coisas que eu gosto. Agradeço a Deus e a vocês e a essa equipe toda que veio pra cá. A gente ia pra Cruzeiro do Sul e aqui fica bem mais fácil”, frisou.

Por meio da CPRE, é possível diagnosticar e, muitas vezes, tratar no mesmo momento, desobstruindo o canal, retirando cálculos e permitindo o fluxo normal da bile e das enzimas pancreáticas, explica o médico Marlon Holanda, que conduziu os atendimentos ao lado do também cirurgião Ian Hernandez, com apoio da equipe multiprofissional.

“A CPRE é um procedimento realizado por endoscopia, minimamente invasivo, para as doenças das vias biliares, principalmente nos casos de cálculo no colédoco, colédocolitíase, casos de tumores, pacientes que têm as vias biliares obstruídas por tumores e casos de estenoses benignas também. O paciente se beneficia muito desse tratamento. Às vezes o paciente não precisa fazer uma cirurgia grande, abrir a barriga para realizar a desobstrução, e pode ser realizado por endoscopia. Geralmente o paciente se recupera muito bem e já tem alta no outro dia”, explicou.

A oferta da CPRE é uma ação concreta que reforça o compromisso do governo do Acre em fortalecer os serviços de alta complexidade e alcançar quem mais precisa, com cuidado, técnica e resolutividade.

“Mais um avanço importante pra quem precisa de cuidado. Esse procedimento endoscópico para retirada de pedra da vesícula, que antes só era ofertado em Cruzeiro do Sul, agora passa a acontecer de forma regular aqui mesmo na capital. Ou seja: o paciente não precisa mais sair da sua regional pra ser atendido. Quem ganha com isso é o paciente, que deixa de ser transportado via TFD pra outro município, é atendido na sua própria região, com acesso ao cuidado e à recuperação perto da sua família e da sua rede de apoio”, destacou o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal.

“É isso que significa regionalizar de verdade: resolver perto de onde o paciente mora. Esse é o compromisso do governador Gladson Cameli em levar assistência a todos os pontos de atenção. E esse mutirão será feito a cada 15 dias, ou conforme a necessidade dos pacientes que ainda estão aguardando pelo exame aqui na Fundhacre”, complementou Pascoal.

The post Governo passa a ofertar exame de CPRE na capital e avança nas filas de espera appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...