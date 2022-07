Governo vai incluir novas vagas no concurso da Sesacre; veja profissionais incluídos

O Governo do Acre anunciou na noite desta quarta-feira (20), quevai retificar o edital do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde.

Com a decisão, serão ofertas vagas para profissionais biomédicos, gestor em saúde coletiva e técnico de enfermagem, bem como a ampliação do número de vagas, como para cirurgião dentista.

“Diante da publicação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, em 6 de julho de 2022, e após nova avaliação das vacâncias existentes, foi possível realizar a inclusão de cargos anteriormente não previstos”, diz comunicado.

Os profissionais dessas áreas haviam reivindicado o fato de não estarem inclusos no certame e, após intervenção dos deputados estaduais, o Governo havia se comprometido em fazer um novo estudo para a possibilidade dessa retificação.

“É de fundamental importância destacar que a Secretaria de Estado de Saúde, no âmbito de sua competência legal, tem o compromisso de garantir a prestação de serviços de qualidade à população acreana”, finaliza nota assinada pela secretária estadual de Saúde, Paula Mariano.

A publicação do edital retificado deve ser publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (21).

Sobre o concurso

O edital com 622 vagas foi lançado no dia 24 de junho, para cargos diversos de níveis médio e superior.

A remuneração inicial varia entre R$ 1.392,81 a R$ 11.096,93, dependendo do cargo. As inscrições se encerram no dia 27 de julho e as taxas variam de R$ 53,00 a R$ 72,00 dependendo do cargo.

As provas estão marcadas para serem realizadas dia 4 de setembro de 2022.

