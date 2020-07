Grupo Especial de Fronteira prende homem com 11 kg de cocaína

Um homem foi preso acusado pelo crime de tráfico de drogas, na noite desta sexta-feira (24), na BR-317, entre os municípios de Epitaciolândia e Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) realizou uma barreira para fiscalizar pessoas que possivelmente, estariam transportando materiais ilícitos naquela região, quando os policiais avistaram o homem em uma motocicleta e o abordaram.

Como o condutor do veículo se mostrou muito nervoso, os policiais fizeram uma revista pessoal, mas não encontraram nada elicito no corpo do homem, mas ao revistarem um baú que tinha na parte traseira da moto, foi localizado cerca de 11 kg de cocaína que seria levada para Xapuri.

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, juntamente com a droga apreendida, para os procedimentos cabíveis.

