Guerra de facções: jovem é assassinado a golpes de faca no Acre

A guerra entre as facções Comando Vermelho e Bonde dos 13, volta a amedrontar moradores no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Na tarde deste domingo (18), a reportagem teve acesso a um vídeo que mostra a morte de uma pessoa, que já é peça de investigação da Polícia Civil do Acre.

No vídeo é possível ver um jovem, ainda não identificado, possivelmente membro de facção criminosa, amordaçado e sendo morto a golpes de faca, dentro de uma área de mata, por homens que se dizem membros do Bonde dos 13.

As imagens são muito fortes e mostram ainda a vítima com as mãos amarradas para trás e recebendo várias perfurações de faca no peito e na boca. Durante o crime, os bandidos exaltam o nome de uma organização criminosa Bonde dos 13 e citam a facção ao qual a vítima possivelmente é membro, que seria o Comando Vermelho.

Policiais civis de Senador Guiomard confirmaram à reportagem que o vídeo é verdadeiro e que o crime havia acontecido na última semana, em uma área de mata no bairro Democracia.

Os policiais informaram ainda que a vítima ainda não foi identificada e o seu corpo não foi localizado, podendo estar enterrado em alguma cova na área de mata.

“O caso está sob Investigação, sabemos que o crime aconteceu no bairro Democracia e moradores não passaram muitos detalhes por medo de possíveis retaliações da facção que comanda o bairro. Estamos em diligência pela área, mas o lugar é muito grande e até o momento não tivemos êxito em localizar o cadáver. Fazemos um apelo para os moradores que queiram ajudar a elucidar esse caso e passar o local aonde está enterrado o corpo do jovem, é só ligar no número 181, que a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo”, concluiu um dos investigadores da Polícia Civil.

ITHAMAR SOUZA

