Homem é morto a pauladas no meio da rua

Foto Aldejane Pinto – Grupo Radar 104

Erivaldo Rodrigues, de 30 anos, morreu após ser agredido no início da tarde deste sábado (1), na Rua Raul Tamburini, no bairro Niterói, na região do Segundo Distrito do município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informação de testemunhas, Erivaldo foi agredido por três pessoas ainda não identificadas, que de posse de ripas bateram na vítima até a morte e depois fugiram do local.

Populares ainda chegaram a ver a vítima agonizando e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo homem, que já se encontrava sem vida.

Policiais Militares do 8° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal.

O corpo foi removido por agente do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede em Rio Branco para ser realizado os exames cadavéricos.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Sena Madureira.

