Homem é preso quando tentava levar veículo para a Bolívia

O preso era acusado de fazer parte de um bando que roubou uma pick-up do tipo Amarok. Foto: ContilNet

Forças segurança em atuação no Estado e compostas pelas polícias Civil, Militar e Federal prenderam, nesta terça-feira (16), no bairro Thaumaturgo em Plácido de Castro, um homem identificado pelas iniciais D. B. S., de 18 anos. O rapaz foi preso após trocar tiros com a polícia.

O preso era acusado de fazer parte de um bando que roubou uma pick-up do tipo Amarok, numa propriedade rural em Acrelândia. Após o roubo, os ladrões seguiram rumo a Plácido de Castro e pareciam tentar chegar ao território boliviano, na fronteira. Os bandidos conseguiram furar uma barreira montada pela Polícia Militar.

Perseguidos, acabaram atolando o veículo numa estrada próximo à Vila Evo Morales.

Logo em seguida, a Polícia cercou o local e conseguiu prender o homem que parecia liderar o bando. Ele foi preso em flagrante. Os demais fugiram.

Fotos: ContilNet

