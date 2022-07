Jovem de 22 anos é morto com tiro na cabeça enquanto caminhava com a esposa no interior do AC

O jovem Marcos Antônio dos Santos Sena, de 22 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça nesse domingo (10) na cidade de Assis Brasil, no interior do Acre. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na frente da mulher dele.

A informação é que o rapaz caminhava com a esposa e um amigo pela Rua Raimundo Chaar, em frente ao estacionamento de uma antiga igreja, por volta das 3h30 de domingo, quando foi abordado por um homem encapuzado.

Em seguida, o criminoso sacou uma arma de fogo e efetuou um tiro na cabeça da vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e levou o rapaz para a Unidade Mista de Saúde de Assis Brasil. Mas, ele não resistiu ao ferimento e morreu.

O corpo da vítima foi levado ao instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para os devidos procedimentos. Ainda segundo ao PM-AC, até esta segunda-feira (11), nenhum suspeito foi preso.

