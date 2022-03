Homens trocam tiros com polícia, um sai ferido e quase 95 quilos de drogas são apreendidos

Polícia apreendeu quase de 95 quilos de drogas no interior do Acre — Foto: Arquivo/PM-AC

Dois homens, de 25 e 26 anos, foram presos em flagrante nesse sábado (12) por tráfico de drogas na zona rural de Rodrigues Alves, no interior do Acre. Com eles, a polícia encontrou quase 95 quilos de drogas e uma espingarda.

O flagrante foi feito durante a Operação Hórus, do Programa Vigia, pelas polícias Federal, Civil e Militar do município.

Durante patrulhamento rural, o grupamento de operações especiais da companhia de policiamento especializado do 6° Batalhão localizou um grupo transportando grande quantidade de droga.

Conforme a polícia, quando eles perceberam a presença dos oficiais, iniciaram disparos de arma de fogo contra a equipe. Foi então que houve troca de tiros e um dos suspeitos acabou atingido. Nenhum policial ficou ferido. Outros homens que estavam no local conseguiram fugir levando parte da droga.

Entre a droga apreendida estava mais de 5 quilos de maconha, quase 90 quilos de pasta base de cocaína e 200 gramas de oxidado de cocaína. O suspeito que ficou ferido foi levado ao hospital de Cruzeiro do Sul e após atendimento médico teve alta. Os dois homens, o entorpecente e a arma apreendida foram levados à Polícia Federal.

Ainda nesse sábado, a Polícia Militar apreendeu mais de 11 quilos de droga na Comunidade Passo Fundo, zona rural de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, após denúncia anônima. Nessa ação, ninguém foi preso.

