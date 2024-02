Hospital de Tarauacá recebe equipamentos adquiridos com emenda do senador Alan Rick

Nesta sexta-feira, 23, o senador Alan Rick esteve no Hospital Dr. Sansão Gomes celebrando a chegada dos equipamentos adquiridos com as emendas que ele destinou ainda quando deputado federal. Foram R$ 2 milhões destinados só para equipar e realizar melhorias na estrutura do hospital.

“Muito feliz com mais essa entrega aqui para o Hospital Dr. Sansão Gomes. Chegaram freezers, condicionadores de ar, berços, equipamentos de informática e médico-hospitalares como foco cirúrgico, monitor multiparâmetro, mesa cirúrgica e tantos outros. São mais de 90 itens, boa parte já sendo instalado porque o povo não pode esperar. A telemedicina também já está funcionando na Unidade. E vem mais por aí. Eu e os deputados federais Roberto Duarte e Fábio Rueda, que estão aqui à meu convite, vamos alocar recursos para a reforma do Hospital. Nosso objetivo é que a Unidade tenha condições de ser uma referência para os municípios mais próximos.” – explicou Alan Rick.

O diretor geral do Hospital, Francisco Assis, falou sobre como os equipamentos instalados já estão ajudando a melhorar os serviços. “Agora, já conseguimos realizar cirurgias como de vesícula e estamos, inclusive, recebendo pacientes que aguardavam para fazer na capital, mas preferem vir pra cá porque a fila está andando mais rápido. E isso só está sendo possível graças a essa parceria do senador com a SESACRE, com a nossa equipe. O meu desejo é que ele continue a apoiar a saúde aqui em Feijó e também em outros municípios como já tem feito.” – concluiu o diretor.

Além dos R$ 2 milhões já enviados para o Hospital de Tarauacá, o senador também tem enviado recursos para a saúde municipal, para o custeio e a aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde. Somados, são mais de R$ 4 milhões já destinados para atender às necessidades do Hospital e das UBS da cidade.

