Cheia histórica – Senador Alan Rick leva socorro ao povo do Jordão

Neste sábado, 24, o senador Alan Rick (União Brasil) viajou até o município do Jordão que enfrenta a maior enchente da história da cidade. Além de fazer questão de verificar in loco a situação, o parlamentar levou uma equipe do Corpo de Bombeiros para auxiliar no socorro às famílias atingidas pelo transbordamento do Rio.

Recebido pelo prefeito Naldo Ribeiro, Alan Rick ligou imediatamente para o Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que garantiu todo o apoio necessário.

“Cumpriamos agenda em Tarauacá e Feijó e fiz questão de estar aqui, ao lado do amigo deputado federal Dr. Fábio Rueda e do representante do deputado federal Coronel Ulysses, Erivelton Ximenes, para nos colocarmos à disposição do povo de Jordão. A situação é de calamidade, a água já cobre todo o centro da cidade e chegou até o hospital. Muito forte ver os servidores tentando salvar os equipamentos, às famílias perdendo o pouco que têm.” – relatou o parlamentar.

Na medição das 18h deste sábado, o nível do rio marcou 9,20 m. A cota de transbordo é de 7,50 m. Mais de 1701 pessoas já foram atingidas.

“A presença do senador e do deputado aqui, trazendo os bombeiros, é muito significativa para o nosso povo neste momento em que precisamos de toda a solidariedade. Nos sentimos mais fortalecidos. Estamos agradecidos.” – disse o prefeito Naldo.

Segundo o senador, o próximo passo é visitar os ministérios em busca de apoio aos municípios atingidos. “Fizemos imagens e vamos levar o relatório do que vimos aqui e da situação dos demais municípios que enfrentam cheias para os ministérios e a Defesa Civil Nacional, em Brasília, em busca de recursos para que a população dos municípios atingidos tenha todo o apoio necessário e as prefeituras consigam reestabelecer as estruturas e os serviços das cidades assim que as águas baixarem.” – colocou o senador.

Fotos: Thauã Conde e Kezio Araújo

