Iapen afirma que uso de bala de borracha contra detentos foi dentro dos procedimentos

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre e atende divulgou uma nota na tarde desta segunda-feira, 29 respondendo ao Ministério Público que pede uma apuração contra possível caso de tortura contra detentos do Pavilhão D do complexo prisional Francisco de Oliveira Conde.

De acordo com o relato dos detentos ao MPAC, os agentes da polícia penal entraram no pavilhão durante o banho de sol, e passaram a fazer disparos com bala de borracha.

O IAPEN afirma nota que foi identificado uma movimentação suspeita entre os detentos. Foi solicitado o apoio do grupo de intervenção, que determinou para que os presos se dirigissem pra área de revista. Houve resistência e necessidade do uso progressivo da força com disparos com balas de borracha, abaixo da linha da cintura.

Afirma ainda que durante a correria, um dos apenados foi pisoteado, mas sem ferimentos graves.

O Iapen informou ainda que durante a vistoria foram apreendidos entorpecentes, dois aparelhos celulares e material cortante e garante que policiais penais agiram dentro dos procedimentos de segurança e os feridos receberam todo apoio médico.

