Acidente grave na BR, deixa vítimas com perna dilacerada e múltiplas fraturas

Publicado 3 horas atrás

em 29 de agosto de 2022

Por Da Redação

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo, 28, na BR-317, na Vila Caquetá, estrada de Boca do Acre.

Segundo familiares, dois rapazes identificados por Railton Félix de Alencar, 22 anos, e Wellington Batista Domingos, 23 anos, estavam retornando de um campeonato de futebol na Vila Caquetá, quando na altura do quilômetro 54, os jovens foram surpreendidos por um trator que estaria trafegando sem sinalizações e sem faróis.

Sem tempo para frear, os rapazes colidiram a motocicleta na traseira do trator, ocasionado o acidente. Com o impacto, Railton e Wellington foram arremessados e caíram no asfalto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares que presenciaram o acidente. Os paramédicos se deslocaram até o local, prestaram os primeiros atendimentos, estabilizaram os jovens e, em seguida, os encaminharam ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Railton Félix deu entrada na unidade de saúde em estado de saúde estável, porém, grave, pois a vítima teve dilaceração da perna direita.

Já Wellington Batista teve suspeita de Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) e fratura exposta no joelho. Seu estado de saúde é considerado gravíssimo, devido a grande perca de sangue.

Ambos vão passar por uma avaliação mais rigorosa com a equipe do trauma do PS, para verificação de outras lesões.

