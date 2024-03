Idealizado por Jarude, Projeto Cuidar completa um ano atendendo animais de pessoas de baixa renda

ASSESSORIA

Elis, Anitta, Chefinho, JJ, Ariel, Pandora e Sofia são alguns dos animais que tiveram as suas vidas salvas graças ao Projeto Cuidar, criado pelo deputado estadual Emerson Jarude (Novo) e que completa um ano nesta sexta-feira (15).

Lançado oficialmente no dia 15 de março de 2023, o Projeto Cuidar é fruto de emendas parlamentar do deputado para a Clínica Veterinária de Ensino Dr. Mário Alves Ribeiro, na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Tendo como principal objetivo levar o atendimento veterinário gratuito de cães e gatos para a população em vulnerabilidade social, protetores independentes, e instituições de proteção animal na capital, o Cuidar hoje vai muito além disso.

“Os maus tratos, o controle de natalidade, e políticas públicas para animais sempre esteve no centro dos debates em meus mandatos desde quando fui eleito vereador, e o Projeto Cuidar foi criado por entendermos que não dava mais para esperar pelo Estado ou Município, era necessário fazermos algo que sabemos que ainda não é o bastante, mas é um bom começo”, comemora Jarude.

Em um ano foram mais de 500 consultas, 122 castrações e 90 cirurgias diversas realizadas.

“Apoiar a causa animal, ajudando a salvar a vida de muitos animais e contribuindo para o controle de natalidade foi o que nos fez criar o Projeto Cuidar, mas ele hoje está muito além disso, nas enchentes de 2023 e 2024, o projeto ajudou fortemente nos resgates e alimentação de animais afetados pelas águas. É gratificante poder ajudar a transformar a vida desses bichinhos”, afirma Daniele Castro, responsável pelo Projeto.

As consultas e castrações são realizadas dentro da clínica veterinária de ensino da Ufac. O público em geral, assim como os protetores independentes e as instituições, deve entrar em contato pelo WhatsApp (68) 99209-2721, a partir daí os interessados vão passar por um processo de triagem, respondendo a um questionário e preenchendo um formulário para saber a real condição. “O público de baixa renda, por exemplo, deve estar cadastrado no CADÚnico ou receber até dois salários mínimos, além de outras comprovações. As instituições de proteção animal devem possuir CNPJ e no caso dos protetores independentes será considerado o número de animais que eles possuem”, explica Danielle.

O Projeto Cuidar está no Instagram @projetocuidarac.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp