Programa Mais Saúde pra Você: Prefeitura de Assis Brasil realizou atendimentos médicos com especialistas neste final de semana

Aconteceu neste sábado e domingo (16 e 17 de março), na escola estadual Iris Célia Cabanellas Zanini, mais uma edição do programa “Assis Brasil Mais Saúde pra Você, realizado pela Prefeitura de Assis Brasil por meio da Secretaria de Saúde, com atendimentos médicos de diversas especialidades, como psicologia, otorrino, fisioterapia, fonoaudiólogo, medicina da família, oftalmologia, pediatria, ortopedia, ginecologia, entre outros, também foram ofertados diversos tipos de exames para a população.

O prefeito Jerry Correia esteve presente acompanhando os atendimentos e destacou a importância da atividade.

“Essa é mais uma ação do nosso programa “Assis Brasil Mais Saúde pra Você”, oferecendo atendimento de diversas especialidades na área de saúde e exames aqui no próprio município, onde na maioria das vezes a população precisa ir até Rio Branco para ser atendida, além do tempo, gastos com transportes, esses atendimentos são uma oportunidade para as pessoas que muitas das vezes não tem condições de sair daqui, vamos levar esses atendimento também para zona rural, como já fizemos em anos anteriores, agradeço a toda a equipe e parabenizo os profissionais envolvidos nesta importante ação”, disse.

Dona Maria Rodrigues, de 58 anos, foi em busca de atendimento com o ortopedista, ela agradeceu a Prefeitura pelo benefício.

“Eu sinto muitas dores nos ossos e precisava de um atendimento especializado, fui bem atendida pela equipe e com certeza esse atendimento deveria vir mais vezes, assim a gente não precisa sair da nossa cidade pra ir atrás de atendimento em outro município, aproveitei e fui em outros médicos que estavam a disposição. Parabenizo a equipe da Prefeitura pela iniciativa”, fez questão de dizer.

Ao todo 14 especialidades médicas participam da ação de saúde, foram ofertados 16 tipos de exames para a população, totalizando mais de 4 mil atendimentos entre consultas, exames e procedimentos.

