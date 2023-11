Idoso é preso após ser acusado de estuprar as duas netas no interior do Acre

Por Da Redação

O idoso identificado com as iniciais A.R.M, de 66 anos, foi preso, preventivamente, nesta segunda-feira (6) após ser acusado de estuprar as duas netas, de 15 e 6 anos, respectivamente, em Feijó, no interior do Acre.

De acordo com informações apuradas, o acusado tem deficiência auditiva e, por isso, não ouve e não fala.

A denúncia foi feita pela mãe das vítimas, que é filha de A.R.M e o ajuda nas atividades diárias, como ida ao banco e ao médico. A denunciante morava na zona rural e decidiu se mudar para a casa do pai, na cidade, para que as filhas estudassem e ela pudesse cuidar dele.

Após uma discussão entre as irmãs, a menina de 6 anos informou à mãe que o avô “mexia na sua baratinha” [referindo-se à própria genitália], mas que tinha medo de contar o caso e apanhar da mãe e do avô. A de 15 anos, que também foi abusada sexualmente pelo avô e guardava em segredo o fato envolvendo a irmã, chorava várias vezes se culpando por não conseguir salvá-la.

A adolescente já havia sido levada pela mãe ao hospital, em outro momento, reclamando de “dor na baratinha”. Nos exames, uma quantidade de sangue foi vista na urina da menina. O médico disse que uma queda de bicicleta poderia ser a causa. Há um mês, ela conta também que viu pus na calcinha da filha, mas acreditava que se tratava de falta de higiene.

A genitora só conseguiu entender o que estava acontecendo após fazer ligação entre os casos.

A prisão preventiva foi acatada pelo juíza da comarca local e o idoso está à disposição da justiça.

