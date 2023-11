Feminicídio em Rodrigues Alves: mulher é morta a golpes de facão por ex-companheiro

Por Alexandre Lima

Trágedia ocorreu na Comunidade Morada Nova, na localidade rural de Paraná dos Mouras

Na manhã desta segunda-feira, 6 de novembro, um trágico caso de feminicídio chocou a comunidade de Morada Nova, situada na localidade rural de Paraná dos Mouras, no município de Rodrigues Alves, interior do estado do Acre.

Segundo foi informado, Luciana Silva de Azevedo, de 32 anos, foi brutalmente assassinada a golpes de facão (terçado) na região do pescoço, pelo seu ex-companheiro conhecido como “Jair.” A vítima veio a óbito no local do crime, enquanto o agressor fugiu, com seu paradeiro desconhecido.

Segundo relatos de uma testemunha, Luciana estava na companhia de seu atual namorado, quando o ex-namorado identificado apenas como ‘Jair’ a atacou de forma violenta, e em seguida feriu Rafael, que foi encaminhado ao Hospital do Juruá para tratamento médico.

Diante da gravidade da situação, as autoridades locais agiram prontamente. Policiais militares e civis foram acionados e estão realizando buscas intensivas para capturar o assassino. O delegado de Rodrigues Alves, Marcílio Laurentino, informou que “o acusado é um usuário de drogas, e todos os esforços estão sendo envidados para sua prisão.”

Além disso, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e compareceu à comunidade para a remoção do corpo de Luciana e a realização de exames cadavéricos.

O triste desfecho dessa história de violência deixa duas crianças pequenas órfãs, fruto de um relacionamento anterior de Luciana.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp