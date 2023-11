GIRO prende suspeito de participar em mortes e arma usada na chacina em Rio Branco

Por Alexandre Lima

Em uma operação realizada na tarde desta segunda-feira (6), as autoridades prenderam Tony da Costa Matos, de 35 anos, sob a acusação de porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu na Travessa Morada do Sol, localizada no bairro Taquari, pertencente ao Segundo Distrito de Rio Branco.

Tony da Costa Matos foi preso sob a acusação de porte ilegal de arma de fogo e envolvimento em chacina.

De acordo com informações fornecidas pela polícia, a equipe do Giro, pertencente ao Batalhão de Operações Especiais (Bope), estava em patrulhamento de rotina na região quando receberam uma denúncia anônima via WhatsApp. A denúncia alertava sobre a presença de um dos suspeitos envolvidos em um recente tiroteio entre as organizações criminosas Bonde dos 13 e Comando Vermelho, incidente que resultou na morte de seis pessoas e deixou outras duas feridas.

Com base nessa informação, os agentes do Giro se dirigiram imediatamente ao endereço fornecido na denúncia e encontraram Tony dentro de uma residência próxima ao local onde ocorreu a trágica chacina na última sexta-feira (3). Após uma rápida investigação, os militares constataram que o indivíduo era membro do Bonde dos 13. A residência em questão foi cercada, e os policiais bateram à porta, resultando na rendição voluntária de Tony.

O suspeito informou às autoridades que possuía uma arma de fogo tipo escopeta calibre 16, contendo quatro cartuchos intactos, que estavam escondidos sob um colchão. Ele autorizou a entrada dos policiais na residência para apreender a arma. Quando questionado sobre a origem da arma de fogo, Tony afirmou que a encontrou em seu próprio terreno. Além disso, alegou que os arranhões em suas pernas foram resultado de uma fuga no dia do ataque que culminou na morte de seis pessoas. Contudo, é importante ressaltar que a casa de Tony está localizada a poucos metros do local onde ocorreu a chacina.

As autoridades não se convenceram da explicação de Tony, e ele recebeu voz de prisão. Posteriormente, foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) junto com a arma de fogo e os cartuchos, a fim de que as medidas legais cabíveis pudessem ser tomadas. A prisão de Tony representa um desenvolvimento importante na investigação do violento confronto entre facções criminosas que abalou a região nos últimos dias.

