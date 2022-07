Almir Andrade

Um grave acidente aconteceu na BR-317, próximo a localidade denominada Araxá. Um carro tipo Van que vinha do município de Xapuri colidiu com um caminhão.

Cinco pessoas morreram no acidente e Pedaços de corpos dos mortos ficaram espalhados no asfalto. O excesso de velocidade pode ter sido uma das causas do grave acidente.

Não se sabe as causas do acidente ou nome das vítimas

Mais informações a qualquer momento

