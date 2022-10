Interação Social e Educação na Fronteira

Em 20 de outubro de 2022, foi realizada pela Universidade Amazônica de Pando na cidade de Polvenir, que foi coordenada pelo exemplar e querido professor Dr. Boris Muñoz, docente da disciplina de Fisiopatologia Médica no curso de Medicina, uma feira com a temática de hábitos, alimentação saudável e cuidados com a saúde, onde Mães, alunos e autoridades locais prestigiaram o evento e compartilharam de um dia de diversão, informação, dinâmicas e ainda brindes.

Fechando o ano letivo, Dr. Boris Muñoz incentivando com inovações formas de aprendizagem e prestação de serviços à comunidade contou a organização dos aplicados alunos do terceiro ano do curso de Medicina.

