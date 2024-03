Iteracre entrega títulos definitivos em Epitaciolândia

Por Alexandre Lima

Na manhã desta segunda-feira, dia 18, a presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Gabriela Câmara, juntamente com sua equipe, deslocou-se para o município de Epitaciolândia, onde estão em pleno andamento dos preparativos para um evento de grande importância local.

A iniciativa visa a entrega de títulos definitivos de propriedade através do programa “Minha Terra de Papel Passado”, trazendo benefícios diretos aos moradores do bairro Satel e do Polo AgroFlorestal.

Esta ação representa um marco importante para a comunidade, uma vez que a posse definitiva da terra é um passo para o desenvolvimento socioeconômico e a segurança jurídica dos residentes locais.

Com a presença da equipe do Iteracre e da liderança comunitária, espera-se que o evento promova não apenas a regularização fundiária, mas também fortaleça os laços entre o poder público e a população, demonstrando o compromisso do governo com a promoção do bem-estar e o progresso das áreas rurais do Acre.

Veja abaixo a data e horário:

Data: 19 de Março de 2024

Horário: 10H

Local: Escola Municipal José Hassem Hall Filho, Localizada na Rua Tancredo Neves, Nº 46, Bairro Satel.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp