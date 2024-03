Prefeito Sérgio Lopes entrega Quadra Sintética, Portal da Cidade e anuncia construção do Centro Multiuso para Epitaciolândia

Por Alexandre Lima

Texto de Wesley Cardoso

O prefeito Sérgio Lopes entregou na tarde desta segunda-feira, 18, duas obras importantes em Epitaciolândia, a primeira foi a reinauguração da Quadra Sintética da Praça 28 de Abril, o espaço antigo que foi construído em 2012 estava sem condições de uso, com a reforma se torna a única Quadra Poliesportiva coberta para futebol society da Regional do alto Acre. Além do espaço esportivo a prefeitura entregou também o portal na entrada da cidade e portal e o Centro de Atendimento ao Turismo, que cria uma marca para Epitaciolândia relacionada ao turismo.

A quadra foi totalmente reconstruída, além de gramado artificial de alta qualidade, recebeu também a cobertura, se tornando a única quadra coberta nos padrões profissionais, com isso, os desportista ganham um espaço moderno para a prática do futebol society. O espaço em questão, leva o nome de Eduardo Waldomiro dos Santos, uma homenagem ao grande desportista que muito contribuiu com o desporto em Epitaciolândia.

Fizeram parte do dispositivo de honra o anfitrião Dr. Sergio Lopes de Souza prefeito de Epitaciolândia, Sra. Rosineide Rodrigues Lopes representando o Ex-deputado Federal Léo de Brito (autor da Emenda para a reconstrução da quadra e do portal), Joãozinho Ferreira Secretário de Cultura e Esporte, Wdisson dos Santos, Neto do Homenageado representando a família, Jonas Cavalcante Secretário de Turismo e Meio Ambiente, Hiamar de Paiva Pinheiro Secretária de Obras, os vereadores Marco Ribeiro, Rosimar Menezes e Rubens Rodrigues Presidente da Câmara, representante da empresa responsável pela obra e Rosimeire Paixão filha do senhor Josafá Paixão que será homenageado em outra obra a ser construída. Gabriela Câmara presidente do Iteracre tambem marcou presença no evento.

O que disseram:

O vereador Marco Ribeiro ressaltou a importância dessas obras para Epitaciolândia, falou ainda dos avanços que Epitaciolândia teve nesses últimos três anos, Ribeiro parabenizou o prefeito pelas inúmeras obras realizadas e pelo aumento salarial dado aos servidores de apoio do município.

Rosimar Menezes parabenizou o prefeito pelos trabalhos realizado que estão promovendo avanços significativos para Epitaciolandia.

O presidente da Câmara Rubens Rodrigues, parabenizou o prefeito pelas obras, segundo ele quem ganha com tudo isso é a população.

Wdisson dos Santos, Neto do Homenageado, em nome da família, parabenizou ao prefeito pela obra e agradeceu pela homenagem ao seu avô Waldomiro Eduardo dos Santos.

Rosineide Lopes representando o Ex-deputado Léo de Brito, agradeceu ao prefeito pela obra que vai contribuir muito para o desporto de Epitaciolândia.

O prefeito Sérgio Lopes, após assinar a ordem de serviço para a construção da Galeria Multiuso com cinco salas que serão destinadas aos cabeleireiros e ao grupo de mulheres artesãs, falou dos avanços de sua gestão, e sobre o pacote de obras que estão sendo entregues e outras em andamento.

“É a nossa primeira quadra coberta que estamos tendo da oportunidade de inaugurar, uma obra que ficou bem construída, ficou de uma excelência e que vai atender muito bem os nossos desportistas, para nós é uma alegria muito grande nesse momento está fazendo a inauguração dessa obra, quero externar o meu agradecimento ao ex-deputado federal Léo de Brito que destinou a emenda tanto para construção dessa quadra, quanto para construção do portal e o Centro de Atendimento ao Turismo, ao mesmo tempo nós tivemos a oportunidade de dar ordem de serviço para a construção da galeria Josafá Paixão que também é um outro compromisso de campanha que nós fizemos com os cabeleireiros e com as nossas artesãs, onde nós iremos construir esse essa galeria entregar para eles, para tenham um espaço adequado para realizar as suas atividades”.

Sérgio Lopes falou ainda sobre o pacote de obras que está em andamento em todo o município.

Além disso anunciando diversas outras obras que estão em andamento e também o aumento dos servidores eu que no início do meu mandato no segundo ano nós demos um aumento de 25% para todos os servidores que não são contemplados com piso nacional estabelecido pelo governo federal, e agora nós estamos dando mais 10%, somando com os 25% já dado totaliza na verdade 35% de aumento, é o melhor é o maior aumento salarial dos servidores que eu conheço, que um gestor de Epitaciolândia tem dado aos seus servidores em um único mandado.

Estamos melhorando a infraestrutura no município através de tapa buraco, através de construção de ponte de concreto na Fontenele de Castro, e reconstrução da Avenida Amazonas que ainda está em andamento, nós estamos fazendo meio frio, sarjeta, calçada, ou seja, esse ano nós iremos continuar investindo muito na melhoria da infraestrutura do municio.

Após a inauguração da quadra Waldomiro Eduardo dos Santos, foi dado início do torneio Inaugural com a presença de times local nas categorias masculino e feminino.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp