Jenilson Leite é oficializado candidato ao Senado pelo PSB: “Não chegamos até aqui à toa” 

Com o Afa Jardim lotado, o PSB lançou oficialmente a candidatura de Jenilson Leite ao Senado Federal na noite desta sexta-feira (5).

Liderado pelo presidente estadual do partido, César Messias, a festa contou com a alegria da militância socialista.

Jenilson Leite confirmou que pretende ser senador por entender que chegou o momento de fazer mais do que já fez durante os dois mandatos de deputado estadual, onde se tornou o parlamentar mais produtivo da história da Assembleia Legislativa do Acre.

“Nós iremos fazer a diferença no Senado da República trazendo mais recurso para o Estado para a Cultura. O governo federal diminuiu o orçamento para as universidades federais e nós sabemos que sem formação, sem elevação da capacidade humana, nós vamos continuar no subdesenvolvimento”,

O escolhido do PSB para disputar o Senado afirmou que nesta corrida eleitoral, sua real intenção é de ajudar o Acre a ser o estado que a população precisa.

“O nosso grupo é muito qualificado. Nós temos um companheiro, que ele hoje nós fossemos comparar essas eleições a uma partida de futebol, nós diríamos que temos um dos melhores técnicos, que é o nosso companheiro César Messias. César te agradeço muito pela firmeza. Nós não chegamos aqui à toa. Para a gente chegar até aqui enfrentamos muita dificuldade, que não vem ao caso, porque nós queremos ir para essa eleição com o coração limpo. Nós não fomos entendidos, não fomos apoiados como deveríamos ter sido apoiado para que a gente também pudesse apoiar. Nós mudamos para o Senado da República e derramamos lágrimas. Tudo aquilo que construímos no coração das pessoas,a gente também se via, estava no nosso coração a nossa intenção de cada vez ajudar mais”, asseverou Jenilson.

