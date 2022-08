Em reunião histórica, Federação da Esperança fecha chapa majoritária

A Federação da Esperança no Acre, formada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV) anunciam nesta sexta-feira, 5, o nome dos candidatos que irão disputar as eleições deste ano para os cargos de governador, senador, deputados estaduais e deputados federais.

Ao todo, a federação conta com 25 candidatos ao cargo de deputado estadual, sendo que destes, 18 são do PT. Ao cargo de deputado federal a Federação da Esperança colocará nove nomes na disputa sendo cinco candidatos pelo PT, dois pelo PC do B e dois pelo PV.

Desde 1989 o PT do Acre tem lançado candidatos ao cargo de governador do Estado e este ano, mais um vez, a legenda colocará uma de suas liderança na disputa ao Executivo.

O anúncio de todos os nomes dos candidatos que vão compor a chapa, incluindo aos cargos de governador e senador, será feito durante a convenção do PT que ocorre nesta sexta-feira, a partir das 17 horas, na sede do Partido dos Trabalhadores, localizada na Avenida Ceará, em Rio Branco.

