Jenilson Leite visita Regional do Calafate para construção participativa do seu Plano de Governo

Em uma nova fase da construção do seu Plano de Governo, que consiste em visitar bairros da Capital e municípios do Acre, o pré-candidato a governador pelo PSB, Jenilson Leite, foi até a regional Calafate, na manhã desta segunda-feira (11).

Acompanhado de alguns pré-candidatos a deputados estaduais e federais e lideranças partidárias, Jenilson foi até o Centro de Convenção da Pessoa Idosa Cosmo Morais, o Centro de Saúde Rosana Pimentel e ao comércio local.

“Estou feliz com a boa receptividade. É importante ouvirmos a população e temos feito isso, tanto nesse setor mais comercial, quanto com a população que também está precisando dos serviços públicos e temos ouvido muitas reclamações do povo, em função da precariedade que alguns serviços vivem, sobretudo nas áreas da saúde e educação. Entendemos que não há como construir um Plano de Governo sem ouvir o povo e essa nossa caminhada, que tem o objetivo de melhorar o Acre, tem esse perfil”, disse Jenilson.

A regional do Calafate possui cerca de 22 bairros e uma das principais problemáticas apontadas pelo povo desse região é a falta de oferta de atendimento de saúde, educação e ainda a insegurança. Jenilson também ouviu muitos pedidos para que, se eleito, leve mais incentivo para o esporte.

“Nossa chegada aqui é para fortalecer cada vez mais uma candidatura nossa ao Governo agora em outubro, e o nome do Dr Jenilson tem sido muito bem aceito pela população”, afirmou o professor Evandro Rosas, pré-candidato a deputado-federal.

Morador da regional, o pré-candidato a deputado estadual, Augusto Henrique, destacou que o partido tem se empenhado em apresentar para os acreanos as propostas de Jenilson e dos pré-candidatos proporcionais. “Estamos nessa visita para nos apresentarmos para a população e levar nossas propostas para que conheçam esse projeto que temos”.

Quem também acompanhou a visita foi a professora Roseineia Frota, que concorrerá a uma vaga na Câmara Federal pelo PSB. “Conseguimos constatar alguns problemas que afligem a população, mas tivemos uma boa recepção à pré-candidatura do Dr Jenilson”.

Isaac Ronaltti, pré-candidato a deputado estadual, destacou a importância de ouvir a população. “Hoje estamos acessando um dos maiores núcleos populacionais do Acre e é um ambiente bom para entendermos o que a população precisa e assim conectarmos as necessidades de nossa gente ao projeto que estamos construindo”, pontuou.

