Jovem que mudou de facção foi torturado, morto a tiros teve corpo desovado em área no 2º Distrito de Rio Branco

Por Alexandre Lima

Policiais militares receberam uma denúncia na manhã desta quinta-feira, dia 27, e começaram a procurar por um corpo e conseguiram encontrar um jovem morto com os braços amarrados para trás e inicio de estado de decomposição em uma área de mata no ramal do Macarrão.

O corpo que foi encontrado seria do jovem Igor da Silva Sousa, de 18 anos, com marcas de tortura e quatro tiros, em uma área de mata no Ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

As informações levantadas pela polícia, seria que Igor é morador do bairro Santa Inês e havia recentemente migrado de uma facção rival. Ele atraído para o bairro Belo Jardim 1, onde foi sequestrado, torturado e executado com quatro tiros, sendo um na cabeça, um no peito e dois nas pernas.

Após localizarem o corpo, militares rapidamente pediram a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML). A área foi isolada para que os peritos realizassem a perícia de local, constatando que a vítima foi desovada no local.

O corpo foi resgatado e encaminhado para o IML, para serem feitos os exames cadavéricos, para que a autópsia possa confirmar a morte por disparos de arma de fogo. Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

