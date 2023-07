Brasileia Recebe Carreta Missões Nacionais com vários atendimentos gratuitos para a população

Em missão em Brasileia, a Carreta Missionária, organizada pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e a Igreja Batista Central, em parceria com a Prefeitura Brasileira realizam na praça Hugo Poli nos dias 26 e 27 (Quarta e Quinta-feira), atendimentos gratuitos para população em geral com médicos, dentistas, psicólogo, jurídico e nutricionista, além dos serviços de beleza e bazar de roupas e calçados, totalmente gratuitos.

Visitaram a carreta e conversaram com os pacientes o Secretário Municipal de Saúde Francélio Barbosa, Coordenadora da Organização de Política para as Mulheres(OPM), Suly Guimarães e os Pastores responsável pela carreta missionária no município Pr. Dirceu Severino e o Pastor Fabiano Domingo e Goreth Bibiano, articuladora do evento.

Depois de Acrelândia e Plácido de Castro, Brasileia é o terceiro município do Acre a receber a Carreta Missionária Missões Nacionais no município.

De acordo com os responsáveis pela Carreta Missionária, a Carreta das Missões Nacionais nasceu a partir da oferta de uma idosa com a venda de maxixe no valor de 32 reais. E deste então as Igrejas Batistas Brasileiras se uniram em todo o país e adquiram a Carreta para as Missões Nacionais de atendimentos de saúde, para a população dos municípios do nordeste e de todas as regiões do Brasil.

Com 51 mil quilômetros rodados, a Carreta Missionária já atendeu mais de 35 mil pessoas, de janeiro de 2022 a Julho deste ano, de norte a sul do país.

Veja o que disseram:

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde Francélio Barbosa, a união com as igrejas foi fundamental.

“ Queremos agradecer à Igreja Batista Central, aos Pastores, que vieram com a missão de trazer os serviços de saúde em parceria com a Prefeitura, onde estamos aqui com atendimentos importantes, todas as vacinas e trazendo qualidade de vida a população. Os consultórios médicos, muito bem organizados. Essa ação somente foi realizada graças a essa parceria de todos”. Destacou.

O Pastor Dirceu Severino fala da importância dos atendimentos.

“A Carreta Missionária é um projeto da junta de Missões Missionárias, que nasceu no ano de 2021, com o sonho de ter um equipamento que circulasse o Brasil. A princípio foi planejada para atender o sertão do Nordeste, e desde então se expandiu por todas as regiões do Brasil, onde Brasiléia é o terceiro município que nos recebe. Estamos oferecendo uma infinidade de atendimentos, e o propósito maior é compartilhar o amor de Jesus ao próximo. Estamos felizes em atender a população de Brasiléia e agradecemos a parceria do município, que disponibilizou os profissionais de saúde para os atendimentos”. Enfatizou.

