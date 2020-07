Jovem tenta fugir de bandidos, mas é executada com oito tiros

A adolescente Poliana de Oliveira Ribeiro, de 17 anos, foi assassinada com 8 tiros, na noite desta sexta-feira (3), na Rua Apuí, no Bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de moradores da região, a adolescente estava sentada na passarela que liga o Bairro Belo Jardim 1 ao Recanto dos Buritis, quando homens armados se aproximaram e efetuaram o primeiro disparo.

Poliana, ao perceber que era o alvo dos bandidos, tentou correr por aproximadamente 20 metros, mas acabou caindo perto de um córrego. Os bandidos se aproximaram novamente e efetuaram oito tiros contra a jovem, que não resistiu e morreu antes de ser socorrida.

Após a ação, os criminosos fugiram do local, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas só puderam atestar óbito à vítima. O corpo da jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

No local do ocorrido, a mãe da adolescente relatou que Poliana havia saído de casa há cerca de dois dias e retornou somente nesta sexta à residência. A jovem teria dito para a mãe que iria realizar uma “missão” e, quando voltasse, iria para uma festa no Bairro Taquari.

De acordo com a polícia, a motivação do crime pode estar relacionada com a guerra entre facções. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...