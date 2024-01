Justiça torna réus envolvidos na chacina que vitimou 6 pessoas

O Juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Daniel Bonfim, acatou a denúncia do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) e tornou réus cinco envolvidos na chacina que resultou em seis mortes na noite do último dia 3 de novembro de 2023, em uma casa na Rua Morada do Sol, bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 22, pela reportagem da TV 5.

Ao aceitar a denúncia pelas mortes de Valdei das Graças Batista dos Santos; Adegilson Ferreira da Silva; Luan dos Santos de Oliveira; Damião Silva de Souza; Tailan Dias da Silva e Weverton Araujo da Silva, o magistrado ressaltou que o motivo é devido à materialidade do crime mostrado pelos laudos de exames cadavéricos das vítimas. Outra razão que levou Bonfim a tornar os envolvidos em réus, é em razão dos indícios de autoria que constam no inquérito da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

Segundo a decisão da justiça, os envolvidos Tony da Silva Matos, José Weverton Nascimento Rocha, Denilson Araújo da Silva e Ronivaldo da Silva Gomes, foram denunciados por seis homicídios e ainda por integrar uma organização criminosa.

Já Davidesson da Silva Oliveira foi denunciado por ordenar a ação criminosa, fornecimento das armas, participação em dois homicídios e por também fazer parte de organização criminosa. A defesa dos réus tem 10 dias para manifestação das acusações.

