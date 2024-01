Escola Luiz Gonzaga da Rocha faz história ao formar 1ª turma do novo ensino médio com alunos da zona rural de Epitaciolândia

A Escola Estadual Luiz Gonzaga da Rocha situada na zona rural de Epitaciolândia na comunidade do Nari Bela flor, fez história na noite desta sexta-feira, 19, ao formar a primeira turma do novo ensino médio 3º ano, receberam grau de conclusão 25 alunos todos moradores da zona rural do município.

A cerimônia aconteceu no Buffet Art Eventos e contou com as presenças do Gestor da Escola Francisco Valdivino (Neno), Regiane Moreira Secretária de Administração representando o prefeito Sérgio Lopes, Coordenadora Pedagógica Berenice Ruiz, Professora Olga Rodrigues, Coordenadora de Ensino do Núcleo Estadual de Epitaciolândia Edileuza Silva.

A turma levou o nome da Professora Ana Paula Prudente e contou com a formação de 25 alunos que a partir de agora estão aptos a ingressar em faculdades públicas ou privadas para cursarem nível superior.

A Professora Valda Monteiro ao fazer o uso da palavra enalteceu o empenho de cada aluno para vencer os inúmeros desafios e conseguirem concluir essa etapa tão importante de suas vidas.

O Gestor da Escola Professor Francisco Valdivino (Neno) falou da luta diária que cada aluno tem que enfrentar para estudar.

“São vencedores, pois para chegar até aqui tiveram que vencer muitos desafios, todos moram na zona rural e muitos bem longe da escola, além da distância a maioria trabalham para ajudar os pais em seus afazeres, porém hoje estão aqui recebendo o diploma de formados no 3º ano, essa é apenas uma etapa e em breve teremos médicos, advogados, professores dentre outras profissões que cada um estará apto a seguir após cursarem uma faculdade. ” Concluiu o gestor da escola.

Durante a cerimônia foi feito uma homenagem a Aluna da Escola Estadual Luiz Gonzaga da Rocha, Amanda da Silva Gonçalves que conseguiu destaque ao alcançar uma nota de 900 pontos no ENEM.

