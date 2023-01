Lançamento de pedra fundamental marca início de obras do novo Fórum de Brasileia

Presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro e governador Gladson Cameli descerram placa no local da obra do Centro Administrativo do município, que também abrigará o Fórum do Judiciário acreano

O local onde funcionou o tradicional Sport Clube Brasília, começa a dar lugar a outro cenário na cidade de Brasileia, a partir desta segunda-feira, 16, com o lançamento da pedra fundamental para início das obras do Centro Administrativo do município, que também será espaço do Fórum do Poder Judiciário do Acre.

O governador Gladson Cameli junto a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro, descerraram a placa instalada no local marcando o início das obras.

Participaram também do ato, o vice-presidente do TJAC, desembargador Roberto Barros, a decana da Corte, desembargadora Eva Evangelista, o desembargador Luis Camolez, o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Cirleudo Alencar, o vice-prefeito em exercício de Brasileia, Carlos Armando de Souza, bem como vereadores do município, servidores do Executivo e do Judiciário.

O Centro Administrativo será construído com recursos de emendas parlamentares do senador Sérgio Petecão, da ex-senadora e atual vice-governadora Mailza Gomes, e das deputadas e deputados Federais Jéssica Sales, Vanda Milani, Jesus Sérgio e Manuel Marcos.

O Estado, que será o responsável pela obra, também atuará com uma contrapartida de recurso proveniente do Projeto Calha Norte, programa de desenvolvimento civil e militar voltado para a região Norte do país.

Leia Também: Datafolha 2º turno: Lula marca 49%, enquanto Bolsonaro tem 45%

Durante a solenidade, a presidente do TJAC ressaltou que esse é um pleito de alguns anos do Judiciário, que segundo ela, desde 2019 vem sendo tratado, período em que o município sofreu uma forte alagação, e que obteve o apoio dos parlamentares mencionados acima, para ser solucionado. Ela também falou da importância do trabalho dos Poderes.

“Temos que trabalhar para deixar uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. Um país que respeita a democracia, um estado que respeita a proteção à mulher, que respeita e trabalha para a proteção das nossas crianças, que procura diminuir a fome, mas não somente a fome de alimento que entra no organismo humano, mas a fome de educação, de Justiça, essa é a nossa atividade-fim”, disse a presidente.

Desembargadora Waldirene Cordeiro, também mencionou a importância do apoio dos parlamentares e do Executivo para a conquista da construção do fórum. “O Judiciário aprendeu a pedir porque mostra trabalho, mostra o produto que ele entrega, que é a Justiça com celeridade, com humanidade. Esse é o propósito da nova Justiça brasileira, apresentar celeridade, eficiência e qualidade em seu produto final, e receber bem todos aqueles que nos procuram”, afirmou.

Leia Também: Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul é totalmente reformada e recebe novos veículos e computadores da Administração do TJAC

Parceiro em diversas ações do Judiciário, o chefe do Executivo, reforçou a importância do trabalho em parceria. “O Estado vem desenvolvendo um trabalho conjunto com o Poder Judiciário e Legislativo de fortalecer a democracia no Estado do Acre, e levar a justiça e o direito para quem mais precisa, que são as pessoas”, disse o governador Gladson Cameli.

“O trabalho do Tribunal de Justiça é de fundamental importância para a ordem do Estado. Por esse motivo, essa é uma obra importante para garantir o acesso à justiça da população brasileense”, frisou a vice-governadora Mailza Gomes.

O prefeito em exercício de Brasileia, Carlos Armando de Souza Alves, destacou os avanços feitos no município por meio do governo do Estado. “O governo estadual tem desenvolvido diversas obras e parcerias no nosso município, como a construção da nova ponte e do anel viário, então só tenho a agradecer. Essa área que vai ser o fórum estava em desuso e agora vai ter utilidade”, disse.

O valor global da obra nesta primeira etapa é de mais de R$ 2 milhões. Segundo a presidente do TJAC, o avanço para a 2ª etapa da obra do Fórum também está assegurado, pois o Judiciário já está com recurso garantido para a sua realização.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp