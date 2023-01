Terremoto de magnitude 4,3 é registrado no município de Tarauacá

Um terremoto de magnitude 4,3 foi registrado no município de Tarauacá, no interior do Acre, nesta terça-feira (17). A informação é da Agência de Pesquisa Geológica do país (USGS), que monitora terremotos em todo o mundo.

O tremor ocorreu por volta das 4h59 (horário do Acre). O epicentro foi localizado a 635,5 quilômetros de profundidade e a 63 km da cidade de Tarauacá. Alguns moradores contaram ao g1 que não conseguiram sentir nada.

Ainda de acordo com o USGS, o tremor também foi registrado a 108,3 km da cidade de Feijó e a 158,6 km de Cruzeiro do Sul, no interior do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Tarauacá, não há relatos e nem chamados relacionados ao terremoto.

